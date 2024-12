Entro fine anno si punta ad assegnare il nuovo gestore del verde pubblico

TERMOLI. L’impegno dell’amministrazione comunale nell’individuare il nuovo gestore del verde pubblico cittadino è di provvedervi entro fine anno, parallelamente all’obiettivo di approvare il bilancio 2025.

Attualmente, l’appalto contabilizza 478mila euro annui, nel piano di acquisto dei servizi triennale che parte proprio nel prossimo anno, a bilancio ci saranno circa 200mila euro in più, necessari per fronteggiare una estensione rivelatasi nel tempo ben più ampia rispetto al capitolato precedente, con superfici passate da 55 a 160 ettari e con un numero di alberi in incremento rispetto al passato.

Per questo, l’amministrazione ha stabilito l’importo da trasferire alla ditta che sta curando il servizio in regime di prorogatio, ossia il consorzio Stabile Terra, con 72mila euro (comprensivi dell’onere per il Dec), da qui alla fine dell’anno.

Nel provvedimento viene specificato che questo lasso tempo è ritenuto sufficiente per l’individuazione del nuovo contraente.

Un aspetto non secondario, quello del verde urbano, che non riguarda solo il decoro, ma anche motivi di sicurezza.

Il bando di gara dovrebbe essere pubblicato tra non molto.