Il dottor Giuseppe Melucci da gennaio nuovo direttore di Ortopedia al Cardarelli

CAMPOBASSO. Impegno e professionalità, alla XXIV Edizione del Premio nazionale Buona Sanità riconoscimento al dottor Melucci.

Prenderà servizio il 13 gennaio 2025 il dottor Giuseppe Melucci, nuovo direttore dell’Ortopedia del Cardarelli di Campobasso dopo il pensionamento del noto Pancrazio La Floresta. Giungerà in Molise direttamente dal ‘Maggiore’ di Bologna. Un grande professionista che lo scorso fine settimana ha ricevuto un importante riconoscimento a Napoli, dove si è svolta la XXIV Edizione del Premio nazionale Buona Sanità, la più grande premiazione italiana dedicata al mondo della Sanità, volta a riconoscere le ‘eccellenze’ del Paese che si sono distinte nel 2024 per impegno e qualità dell’assistenza ai pazienti.

Un evento al quale, oltre il dottor Melucci ha preso parte anche il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo rimarcando la necessità di puntare su esperienza e competenze, caratteristiche che contraddistinguono il neo primario.

“Crediamo in una inversione del trend, dalla mobilità passiva passeremo certamente a quella attiva sul fronte della ortopedia in regione – ha commentato il direttore generale Di Santo - Inoltre, guardiamo ad un centro di traumatologia di eccellenza grazie alle elevate capacità del dottor Melucci che, in questi giorni, ha firmato il contratto presso la nostra Azienda Sanitaria”.