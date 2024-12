Prenotazioni "fantasma" tra Cup e ambulatorio, gli strali di Greco dal San Timoteo

Andrea Greco all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Missione termolese per il consigliere regionale Andrea Greco, capogruppo del M5S a Palazzo D’Aimmo, che si è recato ieri all’ospedale San Timoteo, per accompagnare una persona che necessitava di una visita specialistica urgente, ma giunti in viale San Francesco, della prenotazione effettuata dal Cup in data 21 novembre, per la giornata di ieri (2 dicembre), nessuna traccia.

Era solo nell’agenda interna, ma in ambulatorio nessuno sapeva nulla e così la prestazione sanitaria, richiesta dal medico di base entro i 10 giorni, è rimasta ineseguibile.

Greco ha voluto denunciare il disguido sui social, con una diretta Facebook, proprio davanti all’ospedale di Termoli, rivolgendosi al governatore Francesco Roberti e al direttore generale Giovanni Di Santo.

Greco ha anche evidenziato la disponibilità del personale a trovare una data immediata, a partire da oggi ma stigmatizzando questo corto circuito informativo interno.