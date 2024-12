Inquinamento atmosferico e dati ambientali, più informazioni alla cittadinanza

TERMOLI. L’amministrazione Balice implementa le politiche di comunicazione e pubblicazione delle informazioni ambientali volte a incoraggiare la consapevolezza dei cittadini sul tema dell’inquinamento atmosferico attraverso l’educazione e la trasparenza che promuovono comportamenti sostenibili innescando una partecipazione democratica.

Nell’ambito delle risorse Pnrr si finanzieranno interventi di progettazione e revisione tecnologica del sito web istituzionale www.comunetermoli.it e per l’effetto prevedere un collegamento ai portali destinati a pubblicare i dati e le informazioni ambientali relative al Comune di Termoli.

Per mettere in atto tutte le procedure propedeutiche all’implementazione del servizio di monitoraggio atmosferico, sarà potenziata in Comune una piattaforma innovativa dedicata alla visualizzazione e analisi di dati sull’inquinamento atmosferico, basata su Open Data ambientali prodotti da Arpam e dai programmi ERA5 e Cams (Copernicus Atmosphere Monitoring Service), la quale può essere integrata con ulteriori set di dati a disposizione del Comune.

Tale piattaforma consente di monitorare ed analizzare i dati ambientali del proprio territorio, supportando l’amministrazione nei processi di pianificazione territoriale e di comunicazione con la cittadinanza attraverso le seguenti attività: valorizzazione dei ricchi archivi ambientali istituzionali già disponibili per il territorio; integrazione e valorizzazione dei dati rilevati da reti sensoristiche già dispiegate sul territorio o progettazione e implementazione di una nuova rete su misura nel Comune; reportistica per la diffusione di bollettini periodici e relazioni estese; condivisione delle analisi con la cittadinanza per il potenziamento delle attività di comunicazione.