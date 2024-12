Casa dei diritti promuove la "Giornata internazionale delle persone con disabilità"

TERMOLI. Oggi, martedì 3 dicembre, si celebra "La Giornata internazionale delle persone con disabilità".

A darne rilievo è la Casa dei diritti delle persone:

«La Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata proclamata nel 1981 dalle Nazioni Unite. Essa mira ad aumentare la consapevolezza verso i problemi connessi alla disabilità, con lo scopo di garantire la dignità, i diritti e il benessere dei disabili.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006, ha ulteriormente contribuito a tale scopo, ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire a queste persone la partecipazione a tutti gli aspetti della vita e dello sviluppo.

Anche l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile mira a un potenziamento dei servizi educativi e sanitari nazionali, in modo da permettere un effettivo accesso ai servizi per tutte le persone.

Le persone con disabilità risentono maggiormente delle carenze sanitarie, hanno minore accesso all’istruzione, minori opportunità economiche e tassi di povertà più alti rispetto alle persone senza disabilità. Ciò è in gran parte dovuto alla carenza di servizi, alle limitazioni nell’accesso alle tecnologie d’informazione, alla giustizia e ai trasporti. Senza considerare i molti ostacoli che devono affrontare quotidianamente.

Inoltre, sia i bambini che gli adulti con disabilità sono più esposti a forme di violenza. I fattori di rischio derivano da stigma, discriminazione e ignoranza, così come dalla mancanza di sostegno sociale per chi si prende cura di loro.

La giornata del 3 dicembre deve ricordarci l’importanza di valorizzare ogni individuo e di abbattere le barriera che limita diritti imprescindibili.

La Casa dei Diritti è fortemente impegnata a richiamare una comune riflessione e, soprattutto, un comune impegno verso un tema che coinvolge oggi il 15% della popolazione mondiale e che tenderà sempre più ad ampliarsi in relazione all’invecchiamento della società. Importante impegnarsi a rimuovere tutti quegli ostacoli che limitano a molte categorie di cittadini la piena partecipazione alla vita lavorativa, sociale e comunitaria, per far sì che tutte le persone, a prescindere dal tipo di disabilità o diversità, possano esprimersi al meglio secondo le proprie potenzialità».