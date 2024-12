Criticità di varia natura, la sede del Consiglio regionale "a rischio trasloco"

CAMPOBASSO. Continuano le sedute in modalità telematica del Consiglio regionale del Molise e c’è persino la possibilità che Palazzo D’Aimmo possa traslocare.

Come ha reso noto l’Ansa, «Sono state infatti avviate le procedure per individuare soluzioni logistiche alternative in grado di soddisfare precise esigenze. Tra le problematiche emerse, l'attuale posizione degli uffici consiliari in più immobili non contigui che determina notevoli disfunzionalità collegate alla necessità di continui spostamenti dei dipendenti e Amministratori in più sedi. Inoltre, a seguito di diversi sopralluoghi negli uffici di Palazzo D'Aimmo, sono state rilevate criticità e la non conformità rispetto ad alcune specifiche di sicurezza previste dalla normativa vigente. Ulteriori controlli sono in corso anche per la sede di via Colitto. Peraltro - si legge nel provvedimento - il proprietario dell'immobile di via 4 Novembre al quale è stata trasmessa una diffida per il ripristino entro 30 giorni delle condizioni di sicurezza dello stesso, "nonostante le disfunzionalità rilevate, ha chiesto una variazione in aumento del canone di locazione".

Il Presidente del Consiglio, Quintino Pallante, "nel rilevare le criticità emerse in relazione alle non conformità di legge", ha sollecitato l'adozione di utili soluzioni che consentano il corretto utilizzo di un immobile a destinazione pubblica e, "nel caso non ricorrano le condizioni per il perdurante utilizzo dell'immobile" ha invitato a valutare la percorribilità di idonee alternative, considerato "che la mancata osservanza delle prescrizioni normative è già di per sé sufficiente per avviare una risoluzione del contratto di locazione in essere". Sarà una Commissione interna "a definire modalità, tempistiche e ogni altro aspetto preliminare e connesso al celere e soddisfacente superamento della problematica».