«Chiediamo più sicurezza nelle fermate autobus per i pendolari»

GUGLIONESI. Entra in campo anche il Pd guglionesano sulla vicenda dei collegamenti autobus a rischio nelle fermate non a norma, che da ieri ha visto restare a piedi diversi pendolari.

«Nei giorni scorsi il Partito democratico di Guglionesi ha accolto la richiesta dei pendolari che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico extraurbano per diverse ragioni, lavorative, di studio, di salute ed altro è quindi quotidianamente devono recarsi a Campobasso. Da tempo loro chiedono sicurezza per alcune fermate, tra cui quella del Bivio Cipoletti. Fermate non illuminate e mal segnalate.

Fino ad oggi si è voltata la testa dall'altra parte, a tutti i livelli e, nessuno si è premurato di andare incontro alle loro esigenze e fortunatamente non ci sono stati mai incidenti.

Per tali motivi ci siamo fatti carico di parlare di questi problemi con il consigliere e vice presidente del consiglio regionale: Vittorino Facciolla, il quale oggi, insieme ai consiglieri Alessandra Salvatore e Micaela Fanelli hanno depositato interpellanza indirizzata al presidente del Consiglio Quintino Pallante e al Presidente Francesco Roberti, chiedendo chiarimenti su come intendono affrontare e risolvere questa urgente questione del trasporto pubblico extraurbano.

Aspettiamo di conoscere l'esito dell'interpellanza ed eventuali iniziative, intanto vogliamo ribadire che siamo sempre a disposizione e dalla parte degli utenti», riferisce il segretario Annamaria Becci.