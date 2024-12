"Basta tagli e accorpamenti", il Blocco studentesco contro la soppressione dell'autonomia

TERMOLI. "Basta tagli e accorpamenti, socializzazione scolastica ora!" e "Basta scuola-azienda!". Questi i testi degli striscioni del Blocco Studentesco affissi a Campobasso, Isernia e Termoli contro la prevista soppressione della autonomie di quattro istituti in provincia di Campobasso e due in provincia di Isernia.

“Riteniamo inaccettabile – afferma il Blocco Studentesco in una nota – che si adottino logiche puramente economiche per una istituzione vitale come la scuola pubblica, andando peraltro a penalizzare una realtà socialmente ed economicamente fragile come il Molise”.

“Contro la cieca politica del ‘risparmio’ che riflette l’idea della scuola come una ‘azienda’ di cui tagliare i costi se ‘in perdita’, rilanciamo con forza il progetto della ‘Socializzazione Scolastica’, per fare della scuola il centro pulsante della vita del territorio, andando anche a rafforzare il ruolo della rappresentanza studentesca, in quanto è lo studente che nella scuola deve trovare il suo ruolo di crescita e formazione, non solo culturale ma anche spirituale”.