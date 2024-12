Reparto di Cardiologia, sei i candidati per il ruolo di primario al San Timoteo

TERMOLI. C'è la rosa per i candidati all'incarico di primario del reparto di Cardiologia all'ospedale San Timoteo.

La carenza di personale in questo reparto aveva creato anche il vulnus sull’emodinamica, come tutti ricordiamo. In previsione del pensionamento dell’attuale direttore, l’Asrem aveva bandito un concorso per assegnare la direzione dell’Uoc con un contratto quinquennale. Bando scaduto il 25 marzo scorso. Un po’ di tempo è trascorso e così, si è arrivato a definire la griglia dei papabili.

Sette i medici che avevano manifestato interesse a riguardo, verso l’incarico per cui si richiedeva “un’anzianità di servizio di 7 anni di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina”; o nel DPR 484/1997, art. 10 comma 1, che stabilisce: “l’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali…”.

Uno dei sette è stato escluso e a essere considerati per la nomina sono Antonio Trivisonno, Michele Scarano, Gianludovico Magri, Luca Golino, Giovanni Augello e Luca Di Vito.