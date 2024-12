Parcheggi "creativi" proliferano senza... sosta

TERMOLI. Le segnalazioni da parte dei nostri lettori sui disagi vissuti in città continuano ad aumentare, diventando ormai quasi quotidiane. Si tratta di segnalazioni che spaziano dal degrado ambientale all'inciviltà diffusa, fino ai vandalismi gratuiti e tanto altro ancora.

L'ultima segnalazione arriva dalla zona dell'ex Pretura, tra via De Gasperi, via Panama e il piazzale della Chiesa del Carmelo. Il problema che fa adirare molti residenti è il malcostume di alcuni automobilisti che, in questa zona – purtroppo non l'unica in città – parcheggiano in modo selvaggio, spesso sui marciapiedi.

Questo comportamento causa gravi disagi, soprattutto ai pedoni, che sono costretti a fare slalom tra le auto o, peggio, a camminare sulla strada, mettendo a rischio la loro sicurezza. Le difficoltà aumentano per chi si sposta con passeggini e bambini o con pesanti borse della spesa.

Cosa chiedono i residenti della zona? Sicuramente un controllo più assiduo per scoraggiare questi abusi e quello che si può definire un comportamento di palese scorrettezza.

