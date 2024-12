Giornata della disabilità, l'impegno dell'Angsa a Petacciato

PETACCIATO. in occasione della “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”, l’Angsa Molise Aps è stata invitata dal Comune di Petacciato, nella persona di Roberta Ramunno, all’Istituto Comprensivo Vincenzo Cuoco, a presiedere ad un incontro di sensibilizzazione sulla disabilità in generale e sull’autismo in particolare.

L’Angsa Molise Aps con il suo vice presidente, Carla Pasquarelli, grazie alla sensibilità e alla disponibilità dei professionisti del “Centro Aba Giraluna” di Termoli, Antonella Petitti e i tecnici Aba Marika Ciccotosto e Veronica Amato, hanno incontrato nell’aula magma tutti i ragazzi delle scuole medie dell’Istituto.

L’incontro ha dato la possibilità ai ragazzi di comprendere, in particolare, cos’è l’autismo e cos’è, più in generale, l’inclusione attraverso la visione di video, attività esperienziali e un approfondito dibattito.

I ragazzi sono stati molto attenti e partecipativi.

Per l’Angsa l’attività di sensibilizzazione, in primis nelle scuole, rappresenta uno degli obiettivi principali ed è per questo che sono già in programma altri incontri sia nello stesso Istituto che in altre scuole.

«L’Angsa ringrazia tutti per il prezioso tempo e la preziosa professionalità donataci».