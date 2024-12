Settimana del farmaco, in città sono state oltre 360 le donazioni

TERMOLI. Nella settimana per la raccolta del farmaco a Termoli ci sono state oltre 360 donazioni.

La Pastorale della Salute diocesana ringrazia tutti, col direttore Giovanni Fabrizio e la vice Bice Monaco.

La pastorale della Salute diocesana, a conclusione della Settimana nazionale di raccolta farmaci per l’infanzia per Fondazione F. Rava (15-22 novembre 2024) nella Diocesi di Termoli-Larino, nel ringraziare tutti coloro che hanno donato: i Farmacisti delle Farmacie di Termoli: Le Diomedee, Del Molinello e Del Mare, i Volontari delle Associazioni aderenti alla Pastorale della Salute Diocesana, Comitato Parrocchia Santa Maria degli Angeli, Lilt, Avo, Cappellania Ospedaliera, Movimento per la Vita, Aite, Unitalsi e i loro Responsabili per il determinante contributo nella Raccolta dei Farmaci per l’Infanzia 2024 della Fondazione F. Rava a Termoli, si comunica il brillante risultato di ben 364 donazioni di prodotti farmaceutici, che saranno distribuiti alle famiglie bisognose e poco abbienti attraverso la Caritas Diocesana, le Parrocchie e le Associazioni collegate alla Diocesi di Termoli-Larino.

