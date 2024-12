La diocesi festeggia i 90 anni di don Matteo Moccia

PETACCIATO. Sono solo 90 così recita la locandina che la parrocchia di San Rocco ha preparato per don Matteo Moccia per i suoi 90 anni.

Don Matteo è nato a Montecilfone 90 anni fa, dopo gli studi classici ha frequentato il seminario di Benevento per la teologia e il 12 luglio del 1959 è stato ordinato sacerdote. Pochi anni don Matteo li ha trascorsi come vice parroco nella parrocchia di Montenero di Bisaccia, dopo di che nel 1962 è stato nominato parroco di Petacciato. Da allora non si è più mosso ha servito con la comunità come parroco fino al 2006 e da quella data fino ad oggi come parroco emerito. Ha cresciuto e accompagnato un intero popolo, lui è la memoria vivente di Petacciato e può ben raccontare l’evoluzione della comunità. Per i 90 anni la comunità ha preparato una bella festa. Alle 18 la messa presieduta dal vescovo con la presenza degli amministratori e delle varie associazioni. Al termine presso il centro pastorale un momento di festa e di gioia per tutta la comunità di Petacciato.

Don Matteo è il sacerdote più anziano della diocesi, per Petacciato è un’”istituzione” spirituale, la sua presenza continuata per più di 60anni comunica fiducia e speranza.