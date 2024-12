«Finalmente dopo quasi 7 mesi il calvario è finito»

CAMPOMARINO. «Finalmente dopo quasi 7 mesi il calvario è finito, grazie soprattutto a voi, dopo l’articolo si sono mossi tutti».

Come avvenuto in una recente occasione, il pubblico messo in moto dall’informazione colma le sue lacune.

E’ accaduto anche a Campomarino, dove da mesi, prima dell’estate, in via Enrico Berlinguer, al civico 24, gli inquilini di una palazzina Iacp di Campomarino attendevano che si riparasse un ascensore che si era fermato e l’estate torrida certamente è stata vissuta male, anche perché in quello stabile dello Iacp ci vivono persone fragili.

A scriverci, quasi disperatamente, a fine ottobre era stato il figlio di un inquilino cardiopatico.

«In quella palazzina ho mio padre con tre bypass coronarici e angioplastica, sono andato l’ultima volta a far visita i miei e ho trovato mio padre seduto sulla scalinata affaticato e sofferente con le buste della spesa e cassa d’acqua! (chi sa quante volte sarà successo). Al terzo piano una signora con problemi di articolazione alle ginocchia e al primo una signora anziana che ormai escono poco e niente!», questa la situazione evidenziata dal nostro lettore.

Ebbene, nel giro di un mese circa il guasto è stato risolto, siamo lieti di aver contribuito a risolvere la vicenda, resta di fondo la riflessione che quando il cittadino si muove con mezzi propri e senza l’ausilio dei media, dovrebbe avere voce lo stesso. Ovviamente, la disponibilità a dare “luce” a situazioni rimaste nel cassetto è sempre una delle nostre prerogative.