Parcheggi riservati ai disabili, Giorgetta: "Arrivano catene e lucchetti per garantire l'accesso"

Parcheggi dei disabili occupati da "normodotati, ne parla il dottor Giovanni Giorgetta

TERMOLI. “Garantire all’utenza la giusta tranquillità di accesso alla struttura”. E’ questo quello che chiede il direttore dell’Asrem di Termoli, il dottor Giovanni Giorgetta.

Accesso alla struttura e parcheggi, una problematica che sta diventando sempre più preoccupante e riguarda i posti riservati ai disabili all'interno della sede Asrem di via del Molinello.

"Abbiamo chiesto di installare paletti e catene per i posti dedicati agli invalidi. Catene con lucchetti che verranno aperti nel momento in cui il paziente con disabilità arriva in ospedale".

I parcheggi riservati per le persone con disabilità sono stati progettati per garantire a queste ultime un accesso facile e rapido alle strutture mediche ma spesso sono occupati dalle vetture di altre persone "normodotate" che utilizzano tali posti per comodi motivi personali o professionali. Questo fenomeno è tanto più grave in un contesto in cui l'accesso alle strutture sanitarie da parte di persone con disabilità è già di per sé un compito arduo.

Ogni giorno, le persone con disabilità si recano all’ospedale vecchio per cure, visite o trattamenti e si trovano a dover affrontare difficoltà aggiuntive nell'individuare un posto auto disponibile. Molti degli utenti usufruiscono anche del centro “Il caffè di Enrichetta”, un centro che ospita persone con disabilità tra cui Alzheimer e Parkinson.

L'accesso a un parcheggio riservato, infatti, è cruciale per garantire che le persone con disabilità possano usufruire dei servizi senza incontrare ostacoli imprevisti. Quando i posti vengono occupati impropriamente, la situazione diventa ancora più complicata, con la necessità per le persone disabili di percorrere lunghe distanze per trovare un parcheggio alternativo, talvolta con conseguenti rischi per la loro salute.

Il diritto alla mobilità delle persone con disabilità è sancito dalla Legge 104/1992, che prevede specifiche misure per favorire l'accessibilità e l'inclusione delle persone con difficoltà motorie o sensoriali. La legge impone infatti che i posti auto riservati siano accessibili e vengano utilizzati solo dalle persone a cui sono destinati, garantendo così il diritto di tutti alla partecipazione attiva alla vita sociale e civile. Occupare indebitamente questi posti non è solo un atto di inciviltà, ma rappresenta una violazione di un diritto costituzionale.

Galleria fotografica