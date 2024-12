Strade da acquisire al patrimonio comunale, se ne discuterà in Consiglio

TERMOLI. Tornerà a riunirsi il Consiglio comunale, convocato dal presidente Annibale Ciarniello per le 8.30 di martedì prossimo 10 dicembre.

Non nutritissimo l’ordine del giorno, con alcuni adempimenti finanziari, per riconoscimento di debiti fuori bilancio, modifiche ai regolamenti Tari e di Igiene, mozione per intitolare il nuovo parcheggio del Crocifisso a Carlo Alberto Dalla Chiesa e una interpellanza sull’acquisizione delle strade di via Udine, via Lissa, via Po e via dei Mandorli.