Vertenza balneari, il Sib lancia subito messaggi chiari al neo ministro Foti

TERMOLI. Il Sib-Confcommercio, attraverso il presidente nazionale, Antonio Capacchione, scrive subito al neo ministro Tommaso Foti.

«Desidero esprimerLe le felicitazioni, mie personali e a nome delle famiglie e di tutte le imprese balneari aderenti all’Organizzazione che rappresento, per nuova responsabilità ricevuta in materia di turismo. Lei conosce perfettamente la questione anche per averla seguita nel suo precedente incarico ed è stato in questi anni in prima linea a sostegno delle ragioni delle 30.000 imprese balneari italiane quasi tutte a conduzione familiare che costituiscono un pezzo importante dell’economia e dell’identità del nostro Paese.

Sono certo che continueremo ad averLa al nostro fianco dall’alto della nuova responsabilità che La mette nelle condizioni di operare concretamente ed efficacemente nell’interesse delle imprese turistiche e del Paese. Nel rinnovarLe, a nome personale e dell’intera dirigenza del SIB-FIPE l’augurio di buon lavoro e nella speranza di incontrarLa presto, l’occasione è gradita per porgerLe i miei più calorosi saluti».