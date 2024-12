In piazza Monumento torna la campagna "Stella di Natale" dell'Ail

TERMOLI. Torna il tradizionale appuntamento di Ail con la solidarietà in 4.800 piazze italiane. Una “Stella di Natale” Ail aiuta migliaia di persone a guardare lontano. Potrete sostenere l’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma nelle località di Termoli, Campobasso e Isernia, oltre ad altri comuni molisani.

In città, location tradizionale in piazza Monumento.

Nei giorni 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale Ail a colorare oltre 4. 800 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 36° edizione. Si rinnova così lo storico appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma da 55 anni al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Ail da 55 anni mette al primo posto il paziente con diagnosi di tumore del sangue (ogni anno in Italia ci sono 33mila diagnosi) che è particolarmente fragile e delicato in quanto il suo sistema immunitario è altamente compromesso e, quindi, più a rischio. I risultati negli studi scientifici e le terapie innovative sempre più efficaci e mirate, tra cui l’immunoterapia con CAR-T, ultima frontiera nella cura dei tumori, e il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici, adulti e bambini. È indispensabile però continuare su questa strada e investire sempre maggiori risorse nella Ricerca ematologica per raggiungere nuovi traguardi e rendere queste malattie sempre più curabili.

I fondi raccolti da Ail in Molise saranno impiegati per:

→ finanziare la Ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue.

→ organizzare il servizio di cure domiciliari per adulti, per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti che possono essere curati nella propria casa.

→ sostenere servizi socio-assistenziali; sono finanziate attività di supporto psicologico, legale, di trasporto e accompagnamento, consegna farmaci, aiuti domestici, disbrigo pratiche e supporti economici.

→ collaborare a sostenere le spese per garantire il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule Staminali, per realizzare o rinnovare ambulatori, day hospital, reparti di ricovero, per acquistare apparecchiature all’avanguardia e per finanziare personale sanitario che consenta il buon funzionamento delle strutture specialistiche.

→ organizzare corsi per volontari; per consentire a chi ha voglia di donare parte del proprio tempo a dedicarsi consapevolmente alle attività tipiche dell’Associazione, dando un aiuto fattivo ai malati oncoematologici.