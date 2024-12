Regione al lavoro sul rendiconto finanziario 2023, bilancio da "sbloccare"

CAMPOBASSO. Si accelera a Palazzo Vitale per far uscire la Regione dalle sabbie mobili del bilancio.

La Giunta regionale ha presentato un disegno di legge concernente il “Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2023”.

La proposta di legge -contraddistinta con il n. 52- è stata assegnata dal presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante alla Commissione consiliare chiamata ad occuparsi della materia che, dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza, la invierà all’Aula per le determinazioni conclusive.

Sempre in ambito regionale, presieduta dal suo presidente, Roberto Di Baggio, si è riunita la Terza Commissione permanente che ha iniziato l’esame -che continuerà nelle prossime sedute- dei seguenti provvedimenti:

Regolamento concernente la composizione, le modalità di costituzione, il funzionamento e la durata in carica della Consulta idrica di cui all'art. 16 della Legge regionale 22 aprile 2017, n. 4;

[DGR n.172/2024] Misure integrative del P.R.I.A.Mo (Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'aria in Molise) in ottemperanza alla sentenza TAR Molise 30 maggio 2023, n. 175 e ulteriori misure.

Il presidente Di Baggio ha quindi nominato, ai sensi del Regolamento per il funzionamento dell’assemblea regionale, il consigliere Massimo Sabusco Relatore della proposta di legge regionale n. 23, di iniziativa dei consiglieri Facciolla, Salvatore e Fanelli, concernente: "Misure urgenti di tutela della biodiversità, del paesaggio e del territorio agro-silvo-pastorale".