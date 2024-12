«Una vita per la legalità e la libertà, intitoliamo il nuovo parcheggio a Carlo Alberto Dalla Chiesa»

TERMOLI. Pressoché terminato l’intervento di realizzazione del nuovo parcheggio scambiatore nella zona del Crocifisso, col nuovo innesto su via Martiri della Resistenza.

L’apertura ufficiale potrebbe avvenire intorno alla metà di dicembre, giorno più giorno meno. Ma resta da definire il nome dell’infrastruttura, per questo, martedì prossimo, in Consiglio comunale, approda la proposta avanzata dal capogruppo di Forza Italia, Vincenzo Sabella, sottoscritta anche da altri amministratori di maggioranza, che vorrebbe fosse intitolata alla figura del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

«Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si è distinto come servitore dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, vittima di un agguato mafioso e ha speso la sua esistenza nel difendere lo Stato democratico e repubblicano dalla violenza terrorista delle Brigate Rosse e mafiosa. La sua figura può essere assunta come esempio di coraggio, onestà e forte coscienza civile.

Ritengo opportuno proporre l'intitolazione del parcheggio e del giardino di nuova realizzazione nei pressi della Chiesa del Crocifisso e della scuola dell'Infanzia al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Il gesto contribuirebbe al ricordo di tutte le vittime cadute per mano del terrorismo delle Brigate Rosse e della criminalità organizzata nel nostro Paese e renderebbe omaggio a una figura straordinaria della nostra storia nazionale, tramandando alle future generazioni la memoria di un uomo che ha combattuto per la libertà, per la legalità e la difesa delle istituzioni democratiche».

