Fondi in scadenza, nonostante l'ordinanza del Tar via al bando per comprare autobus a metano

TERMOLI. Nonostante penda il ricorso al Tar presentato dall’amministrazione comunale di Campobasso, l’impellenza di concludere le procedure di gara entro l’anno hanno portato il Comune di Termoli a promuovere la gara per individuare il fornitore dei nuovi autobus a metano, che garantiranno da un lato l’ammodernamento del parco rotabile del trasporto urbano, dall’altro di ridurre le emissioni di Co2 in atmosfera degli stessi mezzi del Tpl.

Dopo la rimodulazione effettuata dalla Regione Molise, al Comune di Termoli, viene assegnato l’importo di 4.342.161,87 euro, per l'acquisto di materiale rotabile su gomma ad alimentazione alternativa da adibire al servizio di trasporto locale urbano.

La Giunta Balice si è espressa ieri, autorizzando l’acquisto degli autobus mediante ricorso alla procedura aperta ad evidenza pubblica, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, dando mandato al dirigente del servizio mobilità di predisporre ogni adempimento consequenziale.

Nell’ordinanza del 21 novembre scorso, il ricorso del capoluogo ha visto accogliere in parte l’istanza, con l’invito alla Regione Molise di rimodulare la redistribuzione dei contributi ai quattro centri (Termoli, Campobasso, Isernia e Larino).

Nello stesso atto si evidenzia che non siano decorsi i termini per proporre appello avverso l’ordinanza cautelare del Tar Molise da parte delle amministrazioni interessate e che, pertanto, vi è l’eventualità di una nuova impugnativa e susseguente nuovo pronunciamento da parte del Consiglio di Stato, con nuovo pronunciamento a modifica di quello impugnato, con eventuale rimodulazione dell’importo del finanziamento riconosciuto in capo al Comune di Termoli.

In caso di rimodulazione dell’importo del finanziamento, a seguito di nuovo provvedimento emesso dal Consiglio di Stato, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, nelle more dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica per l’acquisto degli autobus, di variare il numero di automezzi da acquistare in funzione del reale finanziamento riconosciuto, senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna in capo all’Amministrazione.

La procedura di affidamento deve concludersi, mediante la formalizzazione dell’ordine di acquisto degli autobus, entro il 31 dicembre, pena la revoca del finanziamento medesimo, fissando pertanto il termine per la ricezione delle offerte a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

L’importo fissato è 3.540.000 euro, che diventano 4.342.161,87 comprensivi di Iva e oneri tecnici relativi alla medesima procedura.