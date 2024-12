«Insulti, minacce e aggressioni nei confronti di noi autisti della Sati»

TERMOLI. Sono gli autisti della Sati a uscire allo scoperto, dopo quanto avviene da lunedì scorso.

«Desideriamo richiamare l’attenzione di tutti i passeggeri sull’assoluta importanza del rispetto reciproco e della sicurezza durante i viaggi. Di recente, si sono verificati episodi inaccettabili di insulti, minacce e aggressioni nei confronti degli autisti, derivati dal legittimo e doveroso rifiuto di effettuare fermate pericolose, in aperta violazione del codice stradale.

Tali condotte non saranno più tollerate. Gli autisti agiscono in piena conformità con le normative di riferimento e al solo fine di garantire, la sicurezza di tutti: passeggeri, personale di bordo e utenti della strada. In caso di ulteriori incidenti, non esiteremo a coinvolgere l'autorità giudiziaria a salvaguardia della propria sicurezza e dignità professionale. Confidiamo nella vostra comprensione e collaborazione per mantenere un ambiente sicuro e rispettoso per tutti. La vostra responsabilità, al pari della nostra, è fondamentale».

Gli autisti Sati: De Maria Salvatore, Rinalducci Mario Ciro, Del Peschio Pasquale, Maddalena Sergio, Carlozzi Antonio, Carlozzi Michele, Cardone Armando, Di Giacomo Gianluca, Iacampo Francesco, Esposito Aldo, La Guardia Massimo, Sforza Vincenzo, Caterina Massimo, Timperio Maria, Cocca Eugenio, Blanco Alessandro, Rinalducci Mario, Pietronigro Alberto, Ciccaglione Raffaele, Corlianò Nico, Ciccotelli Tonino, Di Cicco Antonella