Opposizione all'attacco sul decoro urbano: «Ma la città non era pulitissima?»

TERMOLI. Opposizione all’attacco sul decoro urbano a Termoli: i consiglieri di minoranza si riferiscono anche alla recente discussione in assise civica.

«Le immagini dei ratti che scorrazzano indisturbati nel paese vecchio e nelle strade limitrofe non possono lasciare indifferenti coloro che hanno a cuore la città. E suonano ancora più offensive per noi consiglieri di minoranza se confrontiamo questa realtà poco gratificante con le parole roboanti pronunciate da sindaco e maggioranza nel Consiglio comunale dell’11 novembre scorso. Si discuteva una mozione della minoranza proprio sul tema del decoro urbano e della pulizia della città: ci era sembrata largamente condivisibile, si chiedeva una maggiore attenzione sull’attuazione corretta del programma di pulizia e interventi mirati soprattutto nel centro urbano, al fine di evitare i commenti dei turisti che quest’estate è capitato a tutti di cogliere: Termoli? Bella ma sporca.

La mozione è stata accolta come intempestiva, inutile perchè l’amministrazione ha già provveduto a sistemare tutto, come da copione bollata come strumentale, irrisa apertamente.

Cosa dicono ora il sindaco Balice e i suoi consiglieri? Forse vivevano in una città diversa da quella dei comuni cittadini, ma i video e le foto di questi giorni dovrebbero quantomeno svegliarli dai loro bei sogni, e forse indurli ad abbandonare i proclami (quelli sì strumentali) e ad occuparsi seriamente del problema. E’ del tutto inutile continuare a proclamare Termoli perla dell’Adriatico se non ci si prende cura del territorio e non lo si tiene pulito.

E magari, già che ci troviamo, non sarebbe male cominciare ad avere più rispetto per la minoranza...», il pensiero di Mario Orlando e Joe Mileti (Voglia di Termoli); Manuela Vigilante e Oscar Scurti (Partito Democratico) e Marcella Stumpo, Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra.