Il presidente Roberti augura pronta guarigione al collega Occhiuto

TERMOLI. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, esprime vicinanza, augurando pronta guarigione al collega Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il quale è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore.

“Rivolgo un abbraccio e auguro una pronta guarigione all’amico Roberto – le parole del Presidente Francesco Roberti – Ora è il momento del riposo per riprendere, quanto prima, il proprio lavoro, che come tutti noi Roberto porta avanti con passione, tenacia e impegno, per guidare il proprio territorio. Comprendo bene il momento, ma sono sicuro che, con la voglia di mettersi a disposizione dei propri cittadini e con l’amore per la politica, che contraddistingue tutti noi, Roberto tornerà presto al lavoro per la sua Regione, tornando a confrontarci sulle questioni più urgenti, che spesso accomunano tutti i territori”.