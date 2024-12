Guardialfiera attende la visita del cardinale Pablo Virgilio David

GUARDIALFIERA. Lunedì prossimo, 9 dicembre 2024, Guardialfiera, con festante giubilo attende la visita del suo Cardinale, Pablo Virgilio David, che avrà investitura nel Solenne Concistoro del 7 dicembre prossimo nella Basilica di San Pietro in Roma da parte del Santo Padre e a cui parteciperà una folta delegazione da Guardialfiera capeggiata dal sindaco Vincenzo Tozzi.

Il borgo molisano, in toponomastica Città, è antica sede vescovile, con la cattedrale delle meraviglie e dalla Porta Santa targata Leone IX, prima della Cristianità mondiale.

Egli, vescovo titolare di Guardialfiera nel 2006, senza esitazione alcuna, ha prediletto il Molise e la sua Guardialfiera per celebrare il suo primo Pontificale “da porporato” l’indomani della sua investitura. Un gesto di encomiabile amore verso una terra lontana ma sempre nel cuore. “Cari amici e fratelli di Guardialfiera, nel ricordo indelebile dei vostri applausi e della vostra gioia di accompagnarmi in viaggi sempre difficili ma condotti con speranza e partecipazione, sarò a condividere con Voi il mio immeritato dono venutomi dal Cielo e per Volontà Divina.

Lo farò, accompagnato dalla la mia umile famiglia, sin dall’entrare nella mia amata Guardialfiera il giorno 9 dicembre prossimo. Alleluia!”. Queste le parole che il Cardinale ha voluto indirizzare alla comunità che ha sempre amato. Un gesto che rende felicità non solo a Guardialfiera ma all’intera regione che potrà segnare indelebilmente il calendario con la data della Festa per un suo fratello che ascende ai vertici della Santa Romana Chiesa. “… e li inviò a due a due innanzi a sé” cita il Vangelo e con questa novella di felicità ottenuta Vi invitiamo a partecipare con tutti noi alla visita del nostro pastore Cardinal Pablo Virgilio David dalle Filippine.

L’arrivo del cardinale è previsto intorno alle 11 del lunedì 9 dicembre. Breve sosta in Municipio per i saluti istituzionali, per poi visitare la Casa Famiglia. L’ Inizio della celebrazione avverrà a partire dalle ore 17, con la processione Introitale verso la Cattedrale dove si terrà il Pontificale. Ad accompagnare il cardinale la Campana del Giubileo 2025 grazie alla famiglia Marinelli, che verrà benedetta subito dopo la celebrazione eucaristica. A sera la Sala “Gerardi Conedera” si vestirà a festa dove ogni cuore presente, avrà l’occasione di emozionarsi al saluto comunitario.

Il sindaco Vincenzo Tozzi invita l'intera cittadinanza a partecipare.