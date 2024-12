Più sicurezza nel Carnevale coi nuovi carrelloni

LARINO. La città di Larino celebra la consegna dei nuovi carrelloni per i carri allegorici del Carnevale.

Domenica 1° dicembre, alle ore 12, presso l’area fieristica di Contrada Monte Arcano, si è svolta la cerimonia inaugurale dei nuovi carrelloni destinati alla costruzione dei carri allegorici del Carnevale di Larino. La cerimonia, officiata dal parroco, don Antonio Di Lalla, ha rappresentato un momento di riflessione e celebrazione per la comunità locale.

Nel suo intervento, Don Antonio Di Lalla ha sottolineato il valore sociale di questa iniziativa, evidenziando come l’unione tra i gruppi costruttori trasformi la sana competizione in solidarietà e amicizia. Un messaggio benaugurale, rivolto soprattutto ai giovani impegnati nella realizzazione delle opere in cartapesta, che rafforza lo spirito di collaborazione alla base di uno degli eventi più rappresentativi della tradizione larinese.

Un passo avanti per la sicurezza

L’acquisto dei nuovi carrelloni segna un importante miglioramento nelle condizioni di sicurezza per i costruttori. Questo è stato sottolineato sia dall’Associazione Larinella sia dall’amministrazione comunale di Larino, insieme alle associazioni dei gruppi costruttori. La collaborazione con la società SOTER, leader nel noleggio di piattaforme, rappresenta un ulteriore tassello nella promozione della sicurezza: l’azienda ha infatti concesso una piattaforma per supportare i lavori di costruzione dei carri allegorici.

Una sinergia vincente

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo della società Eco.Tec. Srl, guidata dall’imprenditore Luigi Pilla. La sua risposta all’avviso pubblico del Comune di Larino ha permesso di concretizzare un progetto che guarda al futuro, con un’attenzione particolare alla qualità e all’innovazione.

Verso il Carnevale di Larino: la 50esima edizione

Con i nuovi carrelloni, i costruttori sono già al lavoro per la 50esima edizione del Carnevale di Larino, un appuntamento che si preannuncia spettacolare e ricco di emozioni. Questo traguardo rappresenta un’occasione per celebrare la creatività, l’impegno e la passione che da sempre animano la comunità larinese.

Galleria fotografica