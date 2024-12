Termolesi meritevoli, il premio Gente di Mare a chi ha reso lustro alla nostra comunità

Gente di Mare 2024: la premiazione dei termolesi meritevoli

TERMOLI. Dopo la cerimonia e la premiazione degli studenti termolesi, nella XXXVII edizione Gente di Mare, alle 18, sempre presso l'Auditorium di via Elba, è stata la volta di quanti nella società civile, si sono distinti per meriti propri legati allo studio, all’attività lavorativa o all’impegno sociale e culturale.

Un'ora e mezza di cerimonia - seguita in diretta da Termolionline - sempre condotta da Antonio Lanzone, che ha visto la presenza di un uditorio rinnovato ma sempre gremito, con nelle prime file forze dell'ordine e amministrazione comunale.

In apertura della seconda fase un video ha raccontato la storia della Guardia di Finanza, per i 250 anni del Corpo, poi la premiazione del Roan. Si sono intervallati sindaco, il suo vice, tutti gli assessori, diversi consiglieri comunali, per premiare un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, imprenditori, sportivi, esponenti della marineria, ambientalisti e una folta schiera del mondo del folklore, così come personaggi della cultura, oltre al commosso omaggio alla memoria di Paolo Ardò.

Tra i premiati nel mondo folclorico anche padre Enzo Ronzitti, che ha voluto rivolgere un messaggio alla cittadinanza, dopo l'abbraccio finale che il sindaco Nico Balice ha rivolto a tutti. Un momento di autentica termolesità, quello di oggi pomeriggio.

Elenco premiati Gente di Mare 2024:

Antonio Cannarsa. In riconoscimento del servizio reso con l’umiltà, dedizione e amore a sua Santità Papa Francesco.

Umberto Ciarabellini Che da oltre 40 anni, con professionalità e abnegazione, è oggi un ottimo e moderno artigiano costruttore di barche in legno.

Ferdinando Montefalcone. Per la brillante carriera lavorativa, ricoprendo ruoli di responsabilità crescenti nella gestione delle Human Resources e delle Industrial Relations.

Luciano Nardella. Maresciallo in servizio presso la compagnia carabinieri di Termoli; libero dal servizio, dando prova di altissimo senso del dovere ed esemplare altruismo, ha rianimato una persona colta da malore praticandogli massaggio cardiaco e consentendone il successivo trasporto in ospedale per le cure del caso.

Maretto Recchi. Marinaio termolese, dopo 50 anni di mare non è definito tale da quanti mari ha navigato ma da quante tempeste ha superato.

Fly Zone. A Maria Pia Recchi, Paola D'Onofrio e la crew "Termoli Massive Taste" per i brillanti risultati conseguiti nei concorsi nazionali e internazionali.

Città del Folklore. Per l'impegno profuso nella valorizzazione della cultura marinara e delle tradizioni popolari della nostra Termoli:

Per l’impegno profuso nella valorizzazione della cultura marinara e delle tradizioni popolari della nostra Termoli: ASS. A’ Shcaffette

ASS. A’ Sartagne

ASS. A’ Paranze

ASS. Tradizione Amiche

ASS. La Voce della Tradizione

ASS. Terzo Millennio

Inoltre due premi a chi ha divulgato il folklore come Nicolino Cannarsa e Antonio Mucci.

Carrozzeria Marzola. A Rocco Marzola, uomo semplice e autentico, artigiano laborioso e tenace, esempio di grande dedizione al lavoro.

Daniele Bucci. Per aver ricevuto il premio Red Dot Award, uno dei riconoscimenti internazionali più importanti nel campo del design.

Gianfranco Capurso. Per i brillanti risultati conseguiti a livello internazionale nelle arti marziali.

Roan. Per la meritoria funzione di polizia del mare efficacemente esercitata a tutela degli interessi del territorio termolese.

Paolo Ardò. Per aver dato la vita con un gesto di alto valore e altruismo.

Nicola Norante. Per l'impegno e contributo pluridecennale nella tutela dell'ambiente e in particolare delle dune termolesi.

TermoMetalli Sud. Da 50 anni, un punto di riferimento nel settore della termo-idraulica in Molise.

Alessio Pezzoli. Vivaista dal 1983, il suo instancabile lavoro e il suo approccio innovativo hanno lasciato un segno tangibile nel settore agricolo molisano.

Vivaista dal 1983, il suo instancabile lavoro e il suo approccio innovativo hanno lasciato un segno tangibile nel settore agricolo molisano. Antonio De Gregorio. Giovane impegnato nella crescita di Termoli nel campo dell’arte, del cinema e dello spettacolo.

Galleria fotografica