«Coinvolgendo le persone si raggiungono gli obiettivi di sviluppo sostenibile»

TERMOLI. "Non é possibile raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile senza coinvolgere le persone".

Questo l'assioma con cui la Casa dei Diritti delle persone di Termoli celebra la Giornata internazionale del volontariato.

«L'impegno, il contributo e il tempo che i volontari di tutto il mondo dedicano alle proprie comunità sono inestimabili e spesso trascurati, ed é proprio per questo che oggi vogliamo dare omaggio a tutti coloro che, sia tramite associazioni (come la nostra) sia individualmente, si mettono in gioco per il bene comune.

É grazie alla loro determinazione se la solidarietá, la speranza per un futuro migliore e la tutela dei diritti dei meno fortunati continuano ad esistere in un periodo storico cosí pieno di incertezze e ingiustizie sociali.

Tematiche come il riscaldamento globale e le guerre nel mondo possono risultare opprimenti, ma è soprattutto in tali momenti che lo spirito del volontariato è più ferreo che mai: è ad esempio innegabile l'immenso lavoro che volontari da tutta Italia hanno svolto durante la pandemia del COVID, è nel momento del bisogno infatti che i loro sforzi andrebbero come minimo riconosciuti con la massima riconoscenza.

Solo in Italia ci sono oltre 5 milioni di volontari, in ogni fascia d'età e ciò permette al volontariato anche di colmare il divario tra le diverse generazioni, cosa che gioca un ruolo fondamentale nel fornire ai più giovani le basi per la buona condotta e un migliore rapporto con la società di cui si fa parte.

Un grazie speciale va soprattutto a tutti i volontari che hanno prestato (e continuano a prestare) il loro servizio alla Casa dei Diritti, grazie di cuore».