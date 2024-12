Imposta di soggiorno: fissata a 2 euro la tariffa

TERMOLI. Approvato in Consiglio comunale nell’ultima seduta il regolamento sull’imposta di soggiorno, toccava alla Giunta fissarne l’ammontare e così, nella seduta dello scorso 4 dicembre, l’esecutivo l’ha determinata nella misura di 2 euro.

L’introduzione del regime tariffario ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Secondo il regolamento approvato nell’assise civica, l’imposta di soggiorno verrà corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio di Termoli, fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Il gettito che ne deriverà è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, oltre a interventi di manutenzione e recupero beni culturali e servizi pubblici locali fruiti anche dai turisti.

Sarà obbligatorio per strutture alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per fini turistici, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (B&B), agriturismi, strutture di turismo rurale, immobili destinati alla locazione breve, oltre alle altre strutture individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo. La soglia dei 5 pernottamento consecutivi vale anche quando il soggiorno viene effettuato presso due o più strutture, con l'ospite che deve consegnare al gestore la ricevuta dei versamenti precedenti. Anche in caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica ai primi 5 pernottamenti. E' dovuta da tutti coloro che pernottano e non siano residenti nel territorio comunale e verrà versato al gestore che poi lo versa al Comune. Ovviamente, sono esentati coloro che soggiornano per motivi istituzionali o di emergenza sociale.

Inoltre, non pagheranno gli under 10, malati che si trovano per terapie mediche e un loro accompagnatore; chi assiste degenti ricoverati, al massimo due per paziente; guide e accompagnatori turistici; autisti degli autobus dei gruppi organizzati; persone con disabilità e loro accompagnatori, fino a un massimo di due. Appartenenti alle forze dell'ordine per motivi di servizio. I gruppi di studenti in gita avranno uno sconto del 50%. Non dovranno pagarlo nemmeno gestori e dipendenti di strutture ricettive che alloggiano all'interno e non siano residenti. Infine, studenti UniMol. Le finestre di pagamento al Comune sono trimestrali, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, con riferimento ai 3 mesi precedenti.