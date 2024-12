Dialisi al San Timoteo, le richieste dei pazienti e il riscontro dell'Asrem

TERMOLI. Sottoporsi a tre cicli di dialisi ogni settimana, ciascuna delle quali dura 4 ore, non è una situazione semplice da affrontare, per questo, gli utenti dell’ospedale San Timoteo chiedono di avere a disposizione condizioni migliori, come ha spiegato la signora Iole: «Le poltrone bilancia sulle quali sediamo sono ormai vecchie rotte e il loro rivestimento strappato, tant'è che sono state rattoppate con garze e cerotti, inoltre le bilance non funzionano e per gli emodializzati il peso è fondamentale.

Avevamo segnalato queste criticità oltre alla pulizia delle sale trattamento consistenti la tinteggiatura delle mura oltre alla sanificazione dei condizionatori e delle stesse sale oltre allo studio medico in quanto la maggior parte dei pazienti è immunodepressa e soggetto a facili infezioni.

Il direttore generale dopo essersi recato di persona a verificare la nostra segnalazione ci rassicurava dando disposizione agli uffici ognuno per quanto di competenza di provvedere in merito. Ad oggi a parte una sola stanza trattamento che è stata imbiancata il resto del reparto è rimasto tutto così, le poltrone sono sempre le stesse. La manutenzione ordinaria dovrebbe essere fatta almeno una volta l'anno. Vorrei capire dove si è arenata la mia richiesta di sostituzione poltrone e sanificazione di tutto il reparto?

Spero che si faccia il possibile per risolvere questa situazione incresciosa dando dignità a chi come me si sottopone a terapia salvavita ed è purtroppo costretta a stare seduta su una poltrona tutta rotta!»

Ovviamente, abbiamo interpellato l’Asrem, chiedendo puntuale riscontro, viste le aspettative dei pazienti e per quanto concerne la sostituzione delle poltrone, è in preparazione un bando di gara per l’acquisto di 44 arredi sanitari, che verranno dislocati in tutte le strutture sanitarie dell’Asrem in cui si rende necessaria.

Per la sanificazione dei condizionatori, viene garantita ogni sei mesi, così come la sostituzione dei filtri; circa la tinteggiatura è stata riqualificata l'area operativa con degli interventi murari e il direttore sanitario del San Timoteo, ha previsto lavori di tipo logistico, oltre alla manutenzione ordinaria che è affidata alla Siram.

I lavori effettuati hanno riguardato la tinteggiatura della sala 4 dove viene effettuata la terapia ed è stato recuperato anche il servizio igienico al suo interno; è stato fatto anche un rivestimento in acciaio inox per proteggere gli impianti di osmosi.

Opere più importante saranno realizzate più avanti, ma non si conosce ancora il loro crono-programma.