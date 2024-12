Il sottotenente Giuseppe Contabile nuovo comandante della Guardia di Finanza a Larino

LARINO. Il sottotenente Giuseppe Contabile è il nuovo comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Larino.

L’ufficiale, insediato presso la caserma di via Fratelli Battista, in Larino, è stato assegnato al Reparto frentano al termine del periodo di formazione, svolto presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, riservato agli ispettori del Corpo in possesso di laurea specialistica, vincitori di apposito concorso.

Il sottotenente Giuseppe Contabile, nel precedente ruolo, ha svolto incarichi operativi presso la Tenenza di Fiorenzuola D’Arda (PC) e, per un breve periodo, presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini e la Compagnia di Andria (BT).

Originario della provincia di Bari, coniugato e padre di un bambino di due anni, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, oltre ad una Laurea di I° livello in Operatore Giuridico d'Impresa, presso l’Università degli Studi dell'Aquila ed un Master di II livello in “Diritto e processo tributario”.

Il comandante Provinciale, colonnello Francalberto Di Rubbo, ha augurato al Sottotenente Contabile buon lavoro e le migliori soddisfazioni personali e professionali, nell’interesse della collettività e delle istituzioni.