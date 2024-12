Tra soste selvagge, insulti e minacce: pomeriggio d'inferno alla guida dello scuolabus

TERMOLI. Insulti e comportamenti minacciosi all’indirizzo di un conducente di un autobus, proprio nei giorni in cui altre vicende sono emerse pubblicamente. Ieri pomeriggio, alle 15.45, in piazza Garibaldi, due pulmini attendono i bambini che escono da scuola, un solo alunno sale sul primo; al secondo nessuno.

Già la manovra di parcheggio era difficile a causa delle auto in sosta negli stati dedicati ai mezzi pubblici.

La collega che era alla guida del primo scuolabus chiede cortesemente di farle un po’ di spazio per poter partire.

«Io così mi appresto a spostarmi di un paio di metri in avanti per permettere la manovra (comunque poco agevole) alla collega. Resto in attesa dei miei passeggeri – racconta l’autista della Gtm – ma senza risposte e avendo anche alle ore 16 il prelievo di scolari alla scuola primaria Schweitzer di via Stati Uniti, alle ore 16.03 mi appresto a lasciare il parcheggio.

A quel punto mentre sto compiendo le difficili manovre avendo auto posteggiate sul fianco destro e dietro (dagli specchi non è possibile vedere fino a 6 metri dietro di sé) una Fiat Punto di colore azzurro dei primi anni 2000, con una marcata ammaccatura sul lato destro mi taglia la strada provenendo da sinistra e parcheggiandosi immediatamente di fronte allo scuolabus, al che ho usato il clacson per indicare all’automobilista e a chi era presente di prestare attenzione in quanto automezzo in manovra.

Immediatamente dopo questo l’automobilista mi ha mostrato il dito medio e ha cominciato a fare retromarcia pericolosamente vicino allo scuolabus mentre ero in manovra.

A quel punto il conducente della Punto scende dalla vettura e viene a picchiare sul mio finestrino intimando “Scendi faccia di M.!”

Al che io ho provvedo a mettere la sicura e mantenere la porta con la mano. Dopo 3-4 colpi dati a portiera e finestrino si allontana e ritorna alla propria auto, spostandosi, sempre in zona divieto di sosta, più vicino alla folla di genitori accorsi a prelevare i figli da scuola.

Solo a quel punto ho potuto compiere la manovra e lasciare Piazza Garibaldi alle 16.05. Arrivo in via Canada per il prelievo della Schweitzer alle 16.11. Alle 16.15 ritorno a piazza Garibaldi per avere notizie sui passeggeri, ma nessuna risposta. A quel punto chiamo il capo servizio per avere istruzioni, ricevuto l’ordine di via libera riprendo il servizio e proseguo con il riportare a casa gli scolari, con un ritardo di circa 17 minuti».