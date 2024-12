Ururi ottiene 400mila euro per ristrutturare la palestra scolastica

URURI. In arrivo 400mila euro con un contributo a fondo perduto, «Finanziamento per la palestra scolastica: un grande risultato per la nostra comunità!»

Soddisfazione espressa dalla sindaca di Ururi, Laura Greco.

«Siamo felici di annunciare che è stato ottenuto il finanziamento per la ristrutturazione e riapertura della palestra scolastica! Un traguardo importante, frutto dell’impegno costante di questa amministrazione, che ha lavorato con determinazione per restituire ai nostri ragazzi uno spazio fondamentale per la crescita, lo sport e la socializzazione. Questo progetto rappresenta un passo significativo nel nostro programma elettorale, orientato esclusivamente al bene della comunità. La palestra tornerà ad essere un luogo sicuro e accogliente, dove i giovani potranno praticare attività sportive e formative».