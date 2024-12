Multe della Polizia locale, come vengono utilizzati gli introiti dal Comune di Termoli

TERMOLI. Per quasi due terzi dei nostri lettori, con un dato che supera il 57%, la Polizia municipale dovrebbe adottare tolleranza zero per le infrazioni automobilistiche; per poco più del 22% dovrebbe puntare più su educazione e sensibilizzazione, poco meno propende per multe che dovrebbero essere più flessibili, valutando le circostanze.

Ma quanti sono i verbali sottoscritti sul suolo comunale?

Nello scorso anno furono quasi 10mila, nel prossimo report previsto per la festa del Corpo (a San Sebastiano) conosceremo i dati complessivi del 2024, ma in bilancio occorre anche inserire una previsione sugli introiti dall’attività di repressione e contestazione alle violazioni del Codice della Strada.

Nel quadro normativo recepito dall’amministrazione comunale che stabilisce come i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta comunale, come segue:

1. Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità: a. per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade; b. per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature; c. per il restante 50% (quota massima) ai seguenti interventi: - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente; - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell’ente; - redazione dei piani urbani del traffico; - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti); - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado; - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale; - interventi a favore della mobilità ciclistica; - assunzione di personale stagionale a progetto; - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni; - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Le sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza) a. 50% destinate all’ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione); b. 50% destinate dall’ente accertatore per le seguenti finalità: - interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti; - potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.

Il Comune di Termoli accerta sanzioni per violazioni del Codice della strada diverse da autovelox, rientranti nell’art. 208, comma 4; utilizza un autovelox mobile in base ai piani di controllo disposti dal Comando.

Inoltre, l’Amministrazione intende potenziare il controllo sul territorio mediante riattivazione dei varchi ZTL e installazione e utilizzo due autovelox fissi per la rilevazione automatica delle infrazioni per eccesso di velocità;

Sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti e delle indicazioni del Servizio di Polizia Locale, nonché degli obiettivi dell’amministrazione, i proventi che si prevedono di acquisire per l’esercizio 2025 ammontano a complessivi € 1.356.000, di cui violazioni generiche a 656mila euro e 700mila per infrazioni su limiti di velocità.

Non tutti i soldi possono essere già destinati, poiché vanno detratti 676.970 euro per spese e accantonamento prudenziale al fondo di dubbia esigibilità, con un "netto" di poco sopra i 679mila euro.