Fermate sulla Bifernina: "Quando i buoi litigano, i barili si sfasciano"

MOLISE. Fermate autobus sulla Bifernina, sta diventando un nodo scorsoio. È un consigliere comunale, Giancarlo Di Lonardo (Lupara) a uscire allo scoperto.

«Vista la diatriba in corso sulla sicurezza delle fermate autobus sulla Bifernina, mi sento di intervenire come amministratore, cittadino e pendolare sulla questione.

Pongo la prima attenzione sulla situazione dello stato dell'arte relativa al mio comune, Lupara, dove è autorizzata la fermata sulla tratta Campobasso-Termoli, essendoci una piazzola di sosta a norma, invece sul tratto contrario Termoli-Campobasso la piazzola risulta non a norma per un vizio sanabile con un intervento di pochi euro, ma, nel corso degli anni, si è preferito utilizzare il piazzale del distributore come sosta, che benché non pienamente a norma, risulta essere più comodo dal punto di vista logistico, tanto è vero che la Sati lo utilizzava come punto di intersezione di varie tratte regionali, di cui la responsabilità principale ricadeva e ricade sugli autisti, che dopo aver svolto per anni un servizio a favore dell'utenza, si ritrovano a essere utilizzati come capro espiatorio sulla diatriba in questione.

Nel corso degli anni, non si è ravvisata quindi l'esigenza di provvedere a sanare l'irregolarità di quei 50 centimetri, perché la soluzione risultava più vantaggiosa della messa a norma del golfo di fermata, che con pochi euro può essere sanata.

Come cittadino però mi sorgono molti dubbi sulla gestione di tale problema, saranno circa vent'anni che si porta avanti una situazione a tratti surreale, gli unici punti a norma in entrambe le direzioni al momento sono Morrone del Sannio e l’ex Zuccherificio, mi chiedo, possibile che nel corso di questi anni nessuno abbia mai pensato di mettere a norma le fermate?

Interventi massicci sono stati fatti sulla Bifernina, ultimo in ordine di tempo quello di Guardialfiera, con milioni di euro spesi e nessuno che abbia pensato di dover provvedere a golfi di fermata in entrambe le direzioni su quel bivio? Oltre Lupara, che raccoglie il bacino di utenza di Casacalenda, Castelbottaccio, Civitacampomarano, c'è anche la fermata Ingotte che non risulta a norma, crocevia di altri paesi che gravitano nella zona, possibile che nessuno abbia mai preso in mano il piano regionale dei trasporti della Regione Molise e si sia chiesto se quelle fermate, benché autorizzate dall'ente regionale, risultassero a norma dal punto di vista del codice della strada? Può mai essere possibile che adesso a pagare siano gli autisti degli autobus che si trovano tra chi li multa e chi manda loro lettere di richiamo? Per questo lassismo devono pagare i pendolari dei piccoli comuni che sono coloro che invece dovrebbero essere i più tutelati dal punto di vista della mobilità regionale?

Siamo al solito paradosso, "Quando i buoi litigano, i barili si sfasciano", è naturalmente un bene tirare fuori la questione sicurezza, ma per il solo scopo di cercare e naturalmente trovare soluzioni, non certo per il solito rimbalzo di responsabilità che a nulla porta, tranne che creare disagio ai lavoratori e all'utenza della mobilità».