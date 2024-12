Decoro e pulizia della città, saranno modificati i servizi di spazzamento e lavaggio

TERMOLI. Se il bando del verde urbano dovrebbe essere pubblicato a “momenti”, poiché ne era prevista l’aggiudicazione entro fine anno, l’assessorato all’Ambiente sta già lavorando al futuro capitolato del ciclo dei rifiuti, poiché l’appalto gestito dalla Rieco Sud scadrà nel 2025.

Tra gli aspetti da rivedere, proprio su impulso dell’assessore Silvana Ciciola, che ha promosso incontri con vari interlocutori e stakeholder, vi sono i servizi di spazzamento e lavaggio.

Nell’atto di indirizzo approvato dalla Giunta, si evince che «L’attuale modello gestionale dei servizi di spazzamento richiede una profonda revisione. Lo spazzamento manuale con operatore appiedato rappresenta l’opzione da preferire su tutte le aree urbanizzate del territorio, in quanto garantisce il grado di cura necessario per il mantenimento del decoro in tutte le zone non raggiungibili dalla spazzatrice, anche e soprattutto in presenza di macchine parcheggiate. Deve essere quindi prevista la presenza prioritaria di operatori appiedati in ogni ambito cittadino, suddividendo il territorio in macro-aree, e limitando il supporto allo spazzamento manuale da parte di

spazzatrici ai soli contesti per i quali questo sia indispensabile; lo spazzamento meccanizzato puro deve essere l’ultima alternativa praticabile; devono tuttavia essere fatti salvi i programmi e i percorsi di spazzamento programmato con divieto di sosta vigenti. Dovrà essere quindi valorizzata la figura dell’operatore ecologico di quartiere o di prossimità al fine di fidelizzare il servizio, svolgendo l’attività in macro-aree di riferimento assegnate, e presidiandole puntualmente per pulire zone critiche, raccogliere i rifiuti abbandonati, spazzare le aree verdi, verificare e se del caso segnalare in tempi rapidi i rifiuti ingombranti lasciati in strada.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla pulizia dei marciapiedi, delle aree pedonali pavimentate, delle aree verdi e delle caditoie.

L’operatore dovrà essere attrezzato di quanto gli occorre, restando categoricamente escluso l’impiego di soffiatori di qualsiasi tipo. Per quanto riguarda la gestione dei cestini gettacarte dovranno essere razionalizzati localizzazione e numero, e prevista una flessibile attività di svuotamento con frequenze differenziate in base alla stagione e all’area in cui sono collocati, partendo da 3 volte al giorno d’estate per le vie sensibili del centro storico e del borgo antico, per scendere anche fino a uno svuotamento ogni due giorni o meno in zone più periferiche.

Parimenti il servizio di lavaggio dovrà essere differenziato in termini di frequenza di intervento per zona e stagione, e dovrà interessare prioritariamente le aree pedonalizzate, i portici, i cestini, angoli nascosti e comunque critici da questo punto di vista (pavimentazione di Corso Nazionale e traverse pedonali, scalinate di via Nino Bixio, Via Mario Milano, Via Carlo del Croix, gradini del Municipio, della cattedrale e della chiesa di Sant’Anna, panchine, cestini e lampioni del centro, portici vari, etc.) con la previsione di una attrezzatura idonea, dotata di lancia con getto ad alta pressione, che possa raggiungere agevolmente tali punti, e della possibilità di effettuare un pronto intervento in caso di specifiche esigenze o segnalazioni».