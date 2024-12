Rinnovate le tariffe della mensa scolastica, gli alunni con disabilità non pagheranno più

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino ha reso noto che la Giunta comunale di Termoli, con delibera n. 347 del 5 dicembre 2024, ha provveduto ad approvare le nuove tariffe per i buoni pasto della mensa scolastica.

Saranno esonerati dal pagamento della mensa scolastica i minori con disabilità certificata ai sensi della legge 05.02.92, n.104, che appartengono ad un nucleo familiare il cui Isee non è superiore a 8mila euro o i minori con disabilità grave ai sensi 104 del 1992 che risultino beneficiari delle misure previste dal Fna. Sono esonerati anche i nuclei familiari presi in carico dal servizio sociale e con Isee non superiore a 6mila euro, ed in situazione di indigenza attestata dal servizio.

Occorre in questo caso attestazione di merito del servizio sociale per usufruire dell’esonero. In questo contesto è molto importante sottolineare che sono state inserite proprio per questo fasce di esonero dal pagamento delle relative tariffe per agevolare i nuclei familiari più bisognosi, nonché i nuclei familiari con minori disabili per garantire la fruizione dei servizi mensa e servizi asili nido.

Di seguito le tariffe dei buoni pasto in base al valore Isee