"Collaudo luci" al nuovo parcheggio, «Vicini alla consegna di un’opera strategica per tutta la città»

TERMOLI. Ci siamo, ormai sempre più vicina l’inaugurazione del parcheggio scambiatore, quello che ha riqualificato la zona prossima al Crocifisso e fino alle case Sai, dopo un intervento integrativo.

Ce ne siamo occupati anche ieri mattina, parlando della proposta d’intitolazione al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma stasera la novità è stata quella del collaudo effettuato alla pubblica illuminazione.

Certo, un quartiere quello di Sant’Alfonso, che vedrà anche la realizzazione della nuova scuola d’infanzia, che sta cambiando volto, pensiamo anche alla viabilità di via Olanda, il mercato di via Montecarlo, le opere vicine al Terminal bus, la riqualificazione di via Martiri della Resistenza.

Abbiamo contattato l’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Miele, che ha sottolineato come «Proseguono i lavori di dettaglio in vista della prossima e imminente inaugurazione del parcheggio scambiatore del Crocifisso; questa sera si è proceduto ad illuminare tutta la piazza; seguiranno i collaudi del caso, quindi si stabilirà la data ufficiale di inaugurazione dopo il 15 dicembre, comunque entro Natale.

All’esito favorevole del voto nel prossimo Consiglio comunale, l’importante area sarà intitolata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, come da mozione presentata dal consigliere e primo firmatario Vincenzo Sabella. Siamo vicini alla consegna di un’opera strategica per tutta la Città, progettata e avviata dalla precedente amministrazione e proseguita da noi con grande cura ed attenzione. Finalmente si ricuce e si riqualifica un’area degradata da troppo tempo, un’area che ringiovanisce lo storico quartiere Sant’Alfonso e che dà lustro a tutta Termoli».

Galleria fotografica