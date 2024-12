Teatro Verde: la prossima gestione sarà triennale e dovrà "migliorare" la struttura

TERMOLI. Il Teatro Verde d’inverno per ovvi motivi non può ospitare eventi, essendo una struttura ancora totalmente outdoor, nell’attesa che possano prevedersi investimenti per renderlo luogo di aggregazione e promozione culturale non più solo stagionale, occorre comunque lavorare per preparare la futura programmazione.

Al fine di valorizzarne l’utilizzo mediante iniziative e manifestazioni con finalità artistiche, culturali, formative, educative e sociali, la struttura con le relative pertinenze, in seguito a procedura di gara, è stata oggetto di affidamento all’Associazione Frentania Teatri mediante la convenzione n. 99/2022 che scadrà il prossimo 16 marzo.

E’ intendimento dell’Amministrazione garantire, già dalla scadenza della convenzione, la pronta fruizione dell’immobile così da consentire la programmazione delle iniziative culturali, degli spettacoli ed eventi estivi; Considerato necessario, per quanto sopra espresso, procedere con un affidamento pluriennale del Teatro Verde, preceduto da un avviso di manifestazione di interesse attraverso la presentazione di progetti culturali, per l’organizzazione, la realizzazione e la gestione di iniziative e per lo svolgimento dei servizi teatrali e di progetti tecnici di miglioria e di manutenzione della struttura.

Il nuovo bando si rivolgerà ad associazioni, enti senza finalità di lucro, che operano in campo artistico interessati all’organizzazione, alla realizzazione di iniziative culturali e svolgimento di servizi teatrali oltre che alla gestione tecnico-manutentiva, per la durata di 3 anni.

Le proposte progettuali, presentate a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse e coerenti con gli obiettivi da esso delineati, saranno graduate da apposita commissione, nominata dal Dirigente, sulla base di elementi di valutazione definiti nell’avviso pubblico, che vedano, principalmente, i seguenti criteri premianti:

la qualità del progetto artistico proposto con attenzione anche all’originalità, all’innovazione, alla contaminazione tra le arti, al fine di attrarre, creare e fidelizzare un vasto e variegato pubblico;

esperienza pregressa nel settore, risultante dal curriculum del soggetto proponente;

Iniziative di partecipazione attiva del pubblico, capacità di coinvolgimento delle associazioni locali e delle scuole del territorio;

Qualità del piano di comunicazione e diffusione;

progetto tecnico di miglioria e manutenzione;

servizi aggiuntivi offerti.

L’Amministrazione mette a disposizione gratuitamente la struttura e l’uso dello stemma e non prevede di sostenere altre spese, dirette o indirette (fatte salve quelle per la manutenzione straordinaria della struttura), per l’organizzazione e la gestione del progetto che verrà selezionato.

Il progetto selezionato dovrà obbligatoriamente prevedere la presenza, nei materiali di comunicazione, dello stemma della Comune di Termoli.