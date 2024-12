Carabinieri e amministrazione incontrano la cittadinanza a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Poche ore prima che i banditi facessero saltare in aria il bancomat della Bper, proprio a Montenero di Bisaccia, in sala consiliare, spazio all’incontro con la cittadinanza finalizzato affrontare le tematiche legate alla sicurezza sul territorio.

L’evento è stato introdotto dalla sindaca Simona Contucci, che ha ricordato come negli ultimi tempi si sono verificati diversi furti nelle abitazioni in paese.

La prima cittadina ha inoltre ricordato come il territorio montenerese si sia sviluppato nel corso degli ultimi anni, soprattutto verso la costa; una società che cambia, quindi, e che deve fare i conti con le insidie che tutto ciò comporta.

La parola è passata quindi al maggiore Alessandro Vergine, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Termoli, che ha prima di tutto riferito il numero complessivo dei reati compiuti sul territorio montenerese, che hanno evidenziato un netto calo nel 2024 rispetto agli stessi reati compiuti del 2023. Per quanto riguarda invece i furti, generalmente intesi e non solo quelli nelle abitazioni, nel 2023 ne sono stati registrati 83, mentre nel 2024 sono stati 57.

Il maggiore Vergine ha poi fornito, tra le altre cose, una serie di informazioni utili alla folta platea presente, facendo riferimento ad esempi concreti su come evitare di restare vittime di reati, truffe comprese.

Il presidio sul territorio è sempre attivo, ma è più che mai utile la collaborazione attiva tra cittadini e forze dell’ordine, segnalando ad esempio al 112 persone o auto sospette; molto utile adottare anche misure di sicurezza passiva per le proprie abitazioni e infine non dare assolutamente informazioni personali o sulla propria casa a sconosciuti.

Una serata sicuramente utile, insomma, per evitare di incorrere in futuro in spiacevoli inconvenienti.