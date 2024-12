Dicembre rosa: screening della cervice uterina

TERMOLI. Nel mese di dicembre, in occasione dell'iniziativa Dicembre Rosa 2024, si terranno gli screening gratuiti per la prevenzione del cancro alla cervice uterina, una campagna di sensibilizzazione per promuovere la salute delle donne.

Gli screening sono fondamentali per la diagnosi precoce di alterazioni cellulari che potrebbero evolversi in tumori, permettendo così trattamenti tempestivi e riducendo i rischi per la salute.

Le donne invitate a partecipare potranno usufruire di visite gratuite presso i centri e poliambulatori aderenti all'iniziativa, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Campobasso:

Mercoledì 11 dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 16:30

Giovedì 12 dalle ore 8:30 alle 13:30

Per prenotazioni 0874 409001 tutte le mattine dalle ore 9:00 alle 12:00

Boiano:

Martedì 10 dalle ore 8:30 alle 12:30

Mercoledì 11 dalle ore 9:00 alle ore 16:00

Per prenotazioni 0874 752340 il martedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle 12:30

Riccia:

Lunedì 9 e Lunedì 16 dalle ore 11:00 alle ore 13:30

Per prenotazioni il lunedì dalle ore 11:00 alle 13:30 0874 714312

Agnone:

Lunedì 9 dalle ore 9:00 alle ore 13:30

Per prenotazioni chiamare cb precisando per il Consultorio di Agnone 0874 409001 tutte le mattine dalle ore 9:00 alle 12:00

Trivento:

Martedì 17 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Per prenotazioni chiamare cb precisando per il Poliambulatorio di Trivento 0874 409001 tutte le mattine dalle ore 9:00 alle 12:00

Termoli:

Martedì 17 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Mercoledì 18 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Per prenotazioni tutte le mattine dalle 9:00 alle 12:30 tel. 0875 717888

Larino:

Mercoledì 18 dalle ore 8:30 alle ore 13:30

Giovedì 19 dalle ore 9:00 alle 16:30

Per prenotazioni: tutte le mattine dalle 9:00 alle 12:30 tel. 0874 827329 oppure 0874 827328

Venafro: