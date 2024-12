Il Comitato Cicero Pro Larino al lavoro per la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico

LARINO. Si muovono silenziosamente ma alacremente i componenti del Comitato Cicero Pro Larino per sensibilizzare le istituzioni ed attivarle a favore del patrimonio archeologico e storico della città di Larino.

Già in questa settimana una delegazione del comitato ha chiesto ed ottenuto un colloquio con l'assessore regionale Michele Iorio.

Al dott. Iorio, che ha la delega per la gestione dei fondi di coesione, è stato chiesto di finanziare i lavori per il completamento di villa Zappone acquistata dal demanio per scopi museali, nonché illustrato il grave stato di degrado in cui versano i ruderi dell'anfiteatro Romano della città, già interessato da alcuni crolli. Inoltre si è chiesto di attivarsi per siglare un accordo di programma con l'Università del Molise affinché vengano completati gli scavi archeologici del Foro Romano e degli altri siti archeologici, fermi ormai da anni e non fruibili.

L'assessore Iorio , che ha ricevuto tempestivamente il Comitato, si è prestato all'ascolto interessato ed attento alle istanze rappresentate, ha raccolto l'invito di visitare prossimamente i nostri siti e si è autonomamente proposto e subito attivato, per incontrare Dora Catalano , Soprintendente archeologica del Molise , Pino Puchetti, sindaco di Larino ed il comitato Cicero in un tavolo di concertazione .

La prossima tappa del Comitato sarà l'appuntamento già ricevuto con Enrico Rinaldi, Direttore Regionale Musei Molise.