Città del Natale: «Larino non rinuncia a regalare bellezza»

TERMOLI. Come preannunciato nei giorni scorsi, Larino non rinuncia a regalare bellezza.

È finalmente online il calendario degli eventi di "Larino, Città del Natale", il format realizzato dalle Associazioni larinesi riunite.

Il percorso, a ingresso gratuito, si snoda nel centro storico di Larino attraverso luci, mercatini, street food, presepi nei portoni, visite guidate e tanta tanta musica, itinerante o in scena su tre diversi palchi. I villaggi di Babbo Natale saranno ben due, uno gonfiabile e l'altro virtuale, con proiettori e visori. Lo stesso Babbo Natale poi, il 30 dicembre, si lancerà in teleferica dal campanile della Cattedrale, rinnovando così un appuntamento ormai consolidato del Natale larinese.

Il 26, il 29 dicembre e il 6 gennaio, torna il suggestivo Presepe Vivente, giunto ormai alla sua diciottesima edizione.

Il percorso di "Larino, Città del Natale" è attivo dalle 17.30 alle 22.00 dei giorni 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 dicembre, 4, 5 e 6 gennaio. Ogni aggiornamento e dettaglio è rimandato alle apposite pagine social.

A impreziosire ulteriormente il periodo, il programma degli eventi voluti dall'Amministrazione comunale frentana sotto il nome di "Note d'Inverno".

Già domenica 8, nella Sala Freda del Palazzo ducale, va in scena il grande gospel del Feel the Joy Gospel Choir. 15 dicembre e 3 gennaio, torna a Larino l'Adrifest, format di successo, con due appuntamenti esclusivi. L'Associazione musicale Atena propone, 28 e 30 dicembre, due raffinati concerti, uno per pianoforte, l'altro coi solisti dell'Orchestra Sinfonica del Molise. Il 17 dicembre, la Cattedrale ospiterà l'Orchestra Magliano, "orgoglio della città di Larino", nel secondo Gran Galà di Natale. Il 27 dicembre, la don Luigi M.Asterband propone, al Teatro Risorgimento, Lo Schiaccianoci, in collaborazione con Termoli Danza. Il 2 gennaio, invece, si rinnova per il secondo anno il concerto di Capodanno della Kalòs Ensemble. Infine, sempre a Teatro, grazie al progetto "La vita è l'arte dell'incontro", appuntamento il 21 dicembre col noto cantante italiano Mario Venuti, accompagnato dal Collettivo Querô direttamente dal Brasile.

Insomma, un calendario ricchissimo che continuerà a far brillare Larino.