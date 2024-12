Tornano i “Presepi del Borgo” a Campomarino

CAMPOMARINO. Nonostante l’annuncio dello scorso anno, tornano i “Presepi del Borgo” a Campomarino.

«L’anno passato avevamo annunciato che con la 20^ edizione la mostra de “i Presepi del Borgo” avrebbe chiuso i battenti in via definitiva, ma nella vita le scelte possono cambiare. Infatti, avendo ricevuto molteplici sollecitazioni affinché anche per queste festività 2024/2025 ci fosse la possibilità di ammirare caratteristiche opere presepiali a Campomarino, l’associazione “Borgo Antico” – grata per tanto affetto ed interesse - ha deciso che. oggi, ci sarà l’apertura della 21^ edizione de “I Presepi del Borgo”.

Le opere presepiali saranno visibili, appunto, continuativamente dall’8 dicembre al 6 gennaio 2025 mentre le ottime 'scrippelle' e il buon vino caldo aromatizzato potranno essere degustati nei giorni 8 e 26 dicembre e il 6 gennaio 2025, dalle ore 17 alle 20 come di consueto.

La mostra sarà visibile per le strade del borgo antico di Campomarino appositamente allestito.

Il 6 gennaio 2025 il tradizionale arrivo dei Re magi a cavalli, in collaborazione con il Maneggio di “O” chiuderà la 21^ edizione».