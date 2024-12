Strade di lottizzazione, l'opposizione: «A che punto è l'acquisizione pubblica?»

TERMOLI. Quartieri che attendono la definita acquisizione delle strade al patrimonio pubblico. Il tema sugli aggiornamenti sull'acquisizione delle strade di lottizzazione di via Udine, via Po, via Lissa e via dei Mandorli approda in assise civica, domattina. I consiglieri comunali Manuela Vigilante e Oscar Scurti del Partito Democratico, Mario Orlando e Giuseppe Mileti di Voglia di Termoli, Marcella Stumpo di Termoli Bene Comune - Rete della Sinistra, hanno evidenziato che «Nel 2019 sono stati completati i lavori di messa in sicurezza delle strade di via Udine, via Po, via Lissa e via dei Mandorli, realizzati grazie all’amministrazione di centrosinistra. Tali strade, da oltre vent’anni di uso pubblico, necessitano ancora della formale acquisizione al patrimonio comunale per consentire una manutenzione regolare e l’adeguamento infrastrutturale.

Nel 2022 è stata approvata all’unanimità una mozione del PD e di VotaXte che impegnava il sindaco e la Giunta a completare l’iter di acquisizione, ma ad oggi non risultano passi concreti compiuti in tal senso. Il completamento di questo iter amministrativo è essenziale per risolvere problematiche come lo stato del manto stradale e l’illuminazione pubblica, garantendo sicurezza e decoro per i cittadini residenti. L’inerzia dell’Amministrazione di centrodestra sta suscitando crescente malcontento tra i residenti delle zone interessate». Per questo, interrogano sindaco e assessore competente per sapere quali siano le motivazioni del mancato completamento dell’iter di acquisizione delle strade indicate; quali azioni siano state intraprese dall’amministrazione comunale per rispettare la mozione approvata nel 2022; quali siano i tempi previsti per l’acquisizione formale e per l’avvio di interventi manutentivi regolari.