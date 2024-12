Montecilfone, «Vanno annullati i bandi sull’assistenza agli alunni con disabilità»

MONTECILFONE. "Avvisi inadeguati, già annullati in passato e riproposti senza correzioni".

Questa la denuncia contenuta nell’interpellanza urgente presentata da Candida Stellato, Consigliera comunale di opposizione e prima firmataria, insieme ai consiglieri Enrico Manes ed Enrico Cingolani del gruppo consiliare Hora Jone, e rivolta al Sindaco di Montecilfone, e trasmessa per conoscenza all’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e all’Ambito Sociale Territoriale di Termoli.

Le criticità evidenziate riguardano i due bandi pubblicati con Determinazioni n. 81 e n. 82 del 6 dicembre 2024:

1. Selezione di un assistente alla comunicazione e all’autonomia per alunni con disabilità, finanziata con fondi statali di €1.794,88.

2. Selezione di due assistenti al trasporto scolastico per alunni con disabilità, con risorse pari a €3.478,74.

"I bandi approvati – spiega la Stellato – presentano gravi lacune nei requisiti richiesti. Non si prevede alcun titolo specifico né esperienze professionali nell’ambito socio-educativo o assistenziale, condizioni imprescindibili per garantire un servizio qualificato agli alunni con disabilità. Inoltre, se fosse previsto il vincolo di residenza nel Comune, tale requisito sarebbe discriminatorio e in contrasto con i principi di accesso al lavoro pubblico".

La Consigliera sottolinea anche un fatto importante: "Simili avvisi erano già stati annullati dal Segretario comunale nel febbraio 2024 per evidenti criticità; tuttavia, sono stati riproposti senza alcuna revisione sostanziale, mentre attualmente il Comune di Montecilfone è privo di un Segretario comunale a presidio della legittimità degli atti".

Le richieste contenute nell’interpellanza riguardano dunque: l’annullamento immediato dei bandi in quanto non conformi ai principi di trasparenza e adeguatezza richiesti per i servizi rivolti agli alunni con disabilità; la riformulazione degli avvisi, con l’inserimento di titoli di studio specifici o esperienza professionale pregressa e l’eliminazione di eventuali requisiti discriminatori, come il vincolo di residenza; il coinvolgimento dell’Ambito Sociale Territoriale di Termoli e dell’Ufficio scolastico regionale del Molise per garantire la qualità e la conformità del servizio.

"L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità non può essere trattata con superficialità", conclude la Consigliera. "È necessario assicurare figure competenti e professionali che possano svolgere un compito così delicato, nel pieno rispetto della Legge 104/1992 e dei diritti fondamentali degli studenti".