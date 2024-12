Sulle rotte del turismo nautico, «L'impegno è migliorare sempre più l'accoglienza»

La vetrina su El Pais e sulle rotte del turismo nautico: intervista al vice sindaco Michele Barile

TERMOLI. La bellezza del centro storico di Termoli, il borgo antico, a Rejecelle, l'imbarco per le Isole Tremiti, il trabucco, la Cattedrale e il Castello Svevo. Citazioni del quotidiano "El Pais", che ha dedicato un vero e proprio reportage alla scoperta del Molise. Ma non si promuove la costa solo nella penisola iberica. Termoli e il porto turistico chiave per scoprire la nostra regione.

"Viaggio Italiano: Scopri l’Italia che non sapevi", è il progetto che vi invita a immergervi nell'autentica bellezza del nostro Paese, oltre le rotte più battute. Trenta itinerari affascinanti, vi porteranno dalla costa all’entroterra, svelando le eccellenze e le gemme nascoste dell'Italia. Dopo il successo di “Scopri dove ti Porto - L’Italia Vista dal Mare”, un’iniziativa che ha proposto 17 itinerari nautici ispirati alle antiche rotte marittime celebrate da letterati e poeti, il progetto “Viaggio Italiano” offre una nuova avventura. Questa volta, i percorsi partono dai porti turistici per condurre verso l’interno, attraverso tragitti che combinano la maestosità delle coste con le meraviglie meno conosciute dell’entroterra. “Viaggio Italiano” è una strategia di promozione condivisa da tutte le Regioni Italiane, un’iniziativa che nasce grazie a un accordo di programma tra il Ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo.

Nel Molise si parte dal Massiccio del Matese: avventure tra silenzio e natura; territorio con doline, faggete e panorami selvaggi, è una gemma ancora poco esplorata. Proseguendo lungo la Rotta dei Trabocchi, il viaggio si arricchisce con una tappa al porto turistico Marina di San Pietro, da cui esplorare Termoli. Il porto, situato sotto i bastioni del centro storico, è il punto di partenza ideale per esplorare la città e le destinazioni dell’Adriatico centro-meridionale. Ma diverse sono le località proposte.

Vetrine su cui abbiamo intervistato il vice sindaco e assessore al Turismo, Michele Barile.