Ecomob Expo City: consegnate le targhe al sindaco e agli assessori

TERMOLI. Dopo il riconoscimento “Per l’eccellente contributo umano e professionale della Polizia Locale in occasione di Ecomob Expo City 2024”, stamani, alle 10.30, la Ecolife Aps, con Mimmo e Gianluca Giallorenzo, è tornata in municipio per consegnare una targa sostenibile in legno, come segno di amicizia e plauso per il supporto avuto nell’organizzazione del primo salone della mobilità sostenibile del settembre scorso, in piazza Monumento, di cui Termolionline è stato media partner.

A riceverlo il sindaco Nico Balice, con il vice Michele Barile e gli assessori Enrico Miele e Silvana Ciciola, ciascuno per la specificità di deleghe detenute.

Occasione anche per parlare della seconda edizione, che dovrebbe avere luogo in tarda primavera.