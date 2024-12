Un impegno lungo 12 anni, la cronistoria delle "strade di lottizzazione" da rendere pubbliche

Strade di lottizzazione: la risposta dell'assessore Miele in Consiglio comunale

TERMOLI. Un interessante excursus, quello di ieri compiuto dall'assessore ai Lavori pubblici, Enrico Miele, nella risposta fornita in Consiglio comunale, sulla nota vicenda delle strade di lottizzazione, all'interpellanza presentata dall'opposizione di centrosinistra.

Le strade sono via Udine, via Po, via Lissa e via dei Mandorli.

LA CRONISTORIA

• Con D.C.C. n. 87 del 27/11/2012 è stato istituito uno studio ricognitivo delle strade di lottizzazione, finalizzato alla messa in sicurezza ed alla successiva eventuale acquisizione gratuita in capo al Comune, qualora le tipologie, le dimensioni e le caratteristiche costruttive fossero rientate nei parametri normativi stabiliti, ossia che fossero in buono stato di conservazione e di manutenzione, che fossero stati realizzati i sottoservizi e la pubblica illuminazione e che si collegassero con altre strade pubbliche;

• Con D.G.C. n. 100 del 05/05/2016 è stato affidato al personale dell’ufficio tecnico comunale e al dirigente del settore LL.PP. l’incarico di predisporre un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria, l’adeguamento e messa in sicurezza delle strade in aree urbane antropizzate, a forte intensità di traffico e ad uso pubblico da oltre 20 anni;

• Con D.D. n. 127/2017 la Regione Molise ha pubblicato un Avviso Pubblico per la messa in sicurezza del demanio stradale con risorse FSC 2000/2006;

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 28/08/2017 è stato approvato, in linea programmatica, il progetto di fattibilità denominato “Interventi di adeguamento e messa in sicurezza via Udine – via dei Mandorli – via Lissa – via Po”, per l’importo complessivo di € 800.659,23, finalizzato alla candidatura per la concessione del cofinanziamento regionale di cui alle risorse FSC 2000/2006;

• Il Comune di Termoli ha partecipato a tale avviso ed è risultato ammissibile al cofinanziamento di € 400.000,00 a carico delle risorse FSC 2000/2006 mentre € 400.659,23 a carico del Comune di Termoli, per un importo complessivo pari ad € 800.659,23;

• L’intervento finanziato ha previsto l’adeguamento e la messa in sicurezza di via Udine, via dei Mandorli, via Lissa e via Po, tutte strade di lottizzazione a forte intensità di traffico, ad uso pubblico da oltre venti anni e con la caratteristica di collegarsi ad altre strade urbane;

• con D.D. n.261 del 15/02/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo identificato con il CUP: G37H17001150002, redatto dall'architetto Gennaro D'Alessandro, per l'importo complessivo di € 800.659,23, dei quali € 598.826,50 per lavori a base d'appalto, compreso gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 11.205,75, ed € 201.832,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

• in seguito all'espletamento della gara d'appalto con D.D.n.198 del 05/02/2019 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’intervento all’A.T.I. “Venditti Costruzioni SRL,” (capogruppo) e “C.S.E. SRL “(mandante), per l’importo netto contrattuale di €.569.445,46, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 11.205,75;

• Con D.D. n. 2331 del 01/12/2020 è stata approvata la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori, architetto Gennaro D'Alessandro;

• Sono in corso verifiche sui sottoservizi, terminato l'iter procedurale la documentazione degli interventi effettuati sarà inoltrata all’Ufficio Patrimonio per gli adempimenti consequenziali.

• Al di là degli aspetti formali, resta l'attenzione sostanziale dell'Amministrazione sulle strade suddette in termini di manutenzione, pubblica illuminazione, pulizia, verde e sicurezza.