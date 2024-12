Viaggiatori "in reclamo" su una delle corse Sati Termoli-Campobasso

GUARDIALFIERA. Una prima decade di dicembre molto particolare sul trasporto pubblico in Molise, a causa del braccio di ferro sulle fermate da mettere in sicurezza sulla statale Bifernina (e non solo).

La Sati ha avviato un accertamento interno dopo aver ricevuto reclami da alcuni viaggiatori per quanto successo due giorni fa, nella corsa del mattino presto tra Termoli e Campobasso.

«Il conducente ha saltato la fermata di Guardialfiera, poi se n’è accorto e ha fatto l’inversione di marcia, battendo la parte posteriore col guardrail. Poi una volta arrivato al bivio di Guardialfiera per riprendere i passeggeri ha abbattuto un segnale autostradale riprendendo a tutta velocità per il capoluogo. Non le nascondiamo la paura che abbiamo attraversato in questa brutta giornata. Dopo immensi reclami effettuati alla società che era al corrente, anche riscontrati i danni al veicolo».